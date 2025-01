Quotidiano.net - Walter Verini (Pd):: "È una nuova guerra contro la magistratura"

Senatore, da capogruppo del Pd in commissione Antimafia come valuta la separazione delle carriere che presto approderà a Palazzo Madama? "Non è una riforma, ma unafase dellalae la sua indipendenza. È pericolosa in quanto mette in discussione l’equilibrio e la separazione dei poteri, che la maggioranza dimostra di non tollerare. Vogliono modificare la Costituzione e ledere, col Premierato, le prerogative del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Hanno una visione autoritaria e restrittiva delle garanzie costituzionali. La stessa idea del sorteggio dei membri togati dei Csm è sbagliata. Non è vero che ‘uno vale uno’: per stare nel Csm servono competenza, capacità, autorevolezza e forme di selezione che le premino". Non si può tacere un certa propensione di casta delle toghe.