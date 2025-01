Iltempo.it - Tricolore, Made in Italy e anticomunismo: l'eredità di Craxi che somiglia a Meloni

È possibile tracciare un bilancio storico-culturale al cospetto del venticinquennale dalla morte del leader socialista Bettinonell'esilio di Hammamet. E riguarda l'aggancio di quei valori, quei retaggi e quella chiave di lettura di cui si fece promotore all'Italia politica di oggi, cinque lustri dopo, in un quadro fortemente polarizzato. Le comunanze portano tutte al centrodestra, oggi guidato da Giorgia, in continuità con quanto accadde nella precedente fase di leadership, con Silvio Berlusconi. Su questo, c'è un presupposto importante da illustrare. Mentre la sinistra non si è mai svincolata dalla pulsione moralista e dai più o meno celati aneliti di «via giudiziaria al potere» (come da avviso di Gerardo Chiaromonte a un incredulo), la destra, nelle sue parti più identitarie, ha saputo sganciarsi dall'esperienza giustizialista del '92-'93.