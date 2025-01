Juventusnews24.com - Roma Genoa 3-1: tris giallorosso, riparte la rincorsa all’Europa nel segno di Dybala ed El Shaarawy

di Redazione JuventusNews243-1: decidono il match le reti di Dovbyk, Ele l'autogol di Leali Ecco come è andata la sfida dell'Olimpico tra Ranieri e Vieira, il tabellinoE' terminato il match delle ore 20:45 di questo venerdì di Serie A: la sfida tra, valida per la ventunesima giornata di campionato, è terminata con il punteggio di 3 a 1 per la formazione giallorossa.A decidere il match sono le reti prima di Dovbyk e poi quella di Elnel secondo tempo, di mezzo il pari di Masini. A chiudere il match ci pensa l'autogol di Leali, che leva ala gioia del gol nella sua 100ª in maglia giallorossa.così ladi Claudio Ranieri, con i giallorossi che si trovano a -7 dalla Juventus.