Romadailynews.it - Roma Capitale: Celli, bene se riparte iter riforma, sia la volta buona

Leggi su Romadailynews.it

l’“per ladi? Speriamo sia la. Come Assemblea Capitolina siamo pronti a dare il nostro pieno sostegno. Dobbiamo pero’ essere ambiziosi. Ci sono le condizioni per una sdefinitiva per dare afinalmente la dignita’ che merita comedel Paese, poteri legislativi adeguati e risorse necessarie”. Lo dichiara in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana. “E’ un obiettivo – continua– che deve vederci uniti per l’esclusivo interesse dellene e deini, senza rivendicazioni di parte e bandiere ideologiche. Mi auguro che si proceda raccogliendo la convergenza parlamentare, come gia’ accaduto durante la legislatura Draghi, e che si arrivi in tempi rapidi all’approvazione – aggiunge-. E’ unaattesa da anni, non piu’ rinviabile se vogliamo davvero chesia alla pari delle grandi capitali internazionali.