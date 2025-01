Biccy.it - Presunti tradimenti di Bruganelli: Lucarelli parla e Sonia sbotta

Leggi su Biccy.it

In queste ore sui social sta andando in onda il sequel di quello che abbiamo visto per diverse puntate nell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle: la faida tra Selvaggia. Due settimane fa Lucio Presta e Paolo Bonolis hanno chiuso la loro collaborazione che andava avanti da molti anni e il famoso agente la lanciato delle frecciatine velenose a. Proprio di questa rottura inaspettata hato Selvaggia in un nuovo articolo della sua newsletter, concentrandosi però sul ruolo die suidell’imprenditrice.Selvaggiasuidella.Nel suo articolo laha riferimento a delle relazioni che laavrebbe avuto durante il suo matrimonio con Paolo Bonolis: “, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non.