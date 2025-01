Lapresse.it - Pompei, scoperte terme private con sala per banchetti ‘elettorali’

Nuova scoperta nel Parco archeologico di. Dagli scavi nella Regio IX è emerso un grande complesso termale con unaper, dove il proprietario inscenava spettacoli per fare “campagna elettorale”, acquisire voti per sé o per amici e parenti, o semplicemente per ingraziarsi la benevolenza degli ospiti.È l’ultimo tesoro riportato alla luce a: un complesso termale privato tra i più grandi e articolati finora scoperti nelle domusane, paragonabile per dimensioni alledei Praedia di Giulia Felice o a quelle della Casa del Labirinto e della Villa di Diomede. Dagli scavi nell’insula 10 della Regio IX è emerso così lo spazio termale connesso alla grandeconviviale, il cosiddetto salone nero già emerso e reso noto qualche mese fa, un complesso che lascia intuire quanto la casa romana si prestasse ad essere un palcoscenico per le celebrazioni di sontuosi, non limitati alla funzione “privata” così come verrebbe definita oggi.