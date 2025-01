Donnaup.it - Olio extra vergine di oliva: occhio alle promozioni! Ecco quando sono un affare!

Leggi su Donnaup.it

Cerchiamo sempre le, soprattutto per quanto riguarda l’d’!In questo periodo, poi, nonsolo l’inflazione, la crisi internazionale, i rincari energetici a spingerci al risparmio, anche le spese natalizie incidono sul budget familiare.allora che poniamo maggior attenzioneofferte delle catene alimentari, cercando di risparmiare il più possibile.Ma, se molti ribassittanti, non è sempre così per quanto riguarda l’evo.A lanciare l’allarme è Alberto Grimelli, il direttore la testata online Teatro Naturale, che ci mette in guardia da alcune possibili trappole.Non facciamoci ingannare!diun!Sfogliando i volantini promozionali dei supermercati, non è raro imbattersi in offerte apparentemente molto convenienti.