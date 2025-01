Biccy.it - Mida lancia una frecciatina su Twitter, poi cancella tutto

Leggi su Biccy.it

Coez oggi ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo Mal Di Te, e, dopo averla ascoltata, ha deciso dirgli unavia. Poco dopo l’hata, ma il web, ovviamente non perdona né dimentica.“Bello il nuovo pezzo di Coez” – ha scrittoironicamente – “Soprail gioco di parole con Malditè l’ho trovato molto originale”. L’allusione, ovviamente, è al suo pezzo Malditè che aveva presentato a Sanremo Giovani prima di tentare la carta talent con Amici.?unasu, poiIl post, chehato, è stato pubblicato anche da Novella 2000.Coez, al contrario di, non ha però inciso Mal Di Te pensando al Festival di Sanremo. “In passato mi sono sia proposto sia ho ricevuto proposte ma non era il momento. Adesso avevo un’altra necessità che era quella di fare un album.