Ilfattoquotidiano.it - “Messaggi portati in carcere per far comunicare detenuti e familiari”: indagato il cappellano di Rebibbia padre Lucio Boldrin

e bigliettini recapitati inper consentire aiin attesa di giudizio dicon l’esterno. E’ l’accusa in forza della quale la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, veronese, 65 anni, appartenente alla congregazione dei padri Stimmatini, sacerdote da 40 anni, laureato in bioetica e soprattuttodal 2019. L’ipotesi di reato è favoreggiamento. La notizia, raccontata in particolare dal Messaggero e da Repubblica, è pubblica da quando ierisi è presentato all’ingresso del penitenziario ed è stato invitato a recarsi in direzione. Qui gli è stato notificato il decreto di perquisizione: il nucleo investigativo della polizia penitenziaria ha cercato elementi di prova nella sua abitazione, nell’area comune del, nello studio del prete, nella cappella interna.