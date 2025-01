Mamadi in 200 alla fiaccolata | A Bergamo cercava riscatto la sua memoria ci aiuti a costruire una città migliore

Leggi su Bergamonews.it

. Circa duecento persone hanno partecipatoperTunkara, il 36enne vigilante di origine gambiana ucciso venerdì 3 gennaio con undici coltellate in via Tiraboschi a. Il corteo, illuminato da decine di candele, è partito intorno alle 18,40 da Largo Rezzara per raggiungere i portici dove si è consumata la tragedia. Un momento di riflessione e preghiera organizzato dall’Associazione Giovani Gambiani insieme al Comune di.“Ferita profonda per la”“Questarappresenta la volontà di tutti noi di promuovere una convivenza sicura e pacifica e il desiderio di non trovare nella violenza la soluzione dei conflitti” ma, al contrario, “di promuovere una cultura del rispetto”, ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali -. Dal 3 gennaio abbiamo assistitocompostezza del fratello e di tutta la comunità gambiana nell’affrontare lo smarrimento e la sofferenza.