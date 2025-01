Secoloditalia.it - Malagrotta, scandalo senza fine: 3 anni a Manlio Cerroni per gestione abusiva dei rifiuti speciali

Leggi su Secoloditalia.it

Il tribunale di Roma ha condannato a tree il suo ex braccio destro Francesco Rando in un filone dell’inchiesta della procura capitolina sulladella discarica di.Il giudice monocratico con la sentenza emessa questo pomeriggio ha condannato anche Carmelina Scaglione a 2. L’ex ras delle discariche romane, ora 98enne, nell’inchiesta capitolina era accusato in qualità, all’epoca dei fatti, di amministratore di fatto del consorzio Colari e della E.Giovi srl, insieme con gli altri due imputati in qualità di legali rappresentanti fino al febbraio 2014 della E.Giovi srl, perché “in concorso tra loro aldi profitto e con attività organizzata gestivanomente e abitualmente ingenti quantitativi di”.Chi è, ras delle discariche e patron diIl reato contestato riguarda il periodo dal 2006 al 2018, epoca del sequestro.