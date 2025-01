Ilgiorno.it - Luci e ombre di un settore chiave per l’Italia: il turismo

Colombo Clerici* Buone notizie per ilin Italia; ma solo grazie ai visitatori stranieri. Per gli esperti del, l’anno ha registrato oltre 458,5 milioni di pernottamenti, più 2,5% sul 2023, ma gli italiani sono in calo. Secondo Istat il 2024 si è concluso con una flessione del 2,8% di presenze e del 2,9% di arrivi. Cause? La diminuzione della capacità di spesa e il concomitante aumento dei prezzi dei servizi. Mentre ildel lusso si conferma segmento in salute, rappresentando ben il 25% dell’indotto turistico. Comunque, manteniamo il quinto posto tra i Paesi più visitati al mondo. Al primo e secondo posto si collocano i nostri due competitors europei, Francia e Spagna (terzi gli Usa e quarta la Cina). Precisa l’UN Tourism, l’Organizzazione mondiale del: Francia, 100 milioni di ingressi di viaggiatori, cui seguono Spagna, oltre 85 milioni di arrivi; Italia 57,3 milioni.