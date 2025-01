Primacampania.it - “Liriche di Colori: Paesaggi e Visioni”: a Pomigliano d’Arco la mostra personale di pittura di Armando Picone

Sarà inaugurata oggi 17 gennaio 2025 – con vernissage sabato 18 gennaio alle ore 17 – presso la prestigiosa "Sala delle Capriate" dell'ex Antica Distilleria in via Roma, 281 a Pomigliano d'Arco, la mostra personale di pittura di Armando Picone "Liriche di Colori: Paesaggi e Visioni", con la curatela della professoressa Margherita Romano, vicepresidente della "Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco", l'allestimento a cura di Rosanna Iossa ed il patrocinio del Comune di Pomigliano d'Arco e della Città Metropolitana di Napoli. La mostra rientra nel cartellone di eventi culturali invernali a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pomigliano d'Arco. Alla presentazione ufficiale, prevista per domani sabato 18 gennaio alle ore 17, parteciperanno Raffaele Russo, Sindaco di Pomigliano d'Arco, Domenico Leone, Vicesindaco di Pomigliano d'Arco, Giovanni Russo, Assessore alla Cultura di Pomigliano d'Arco, Elvira Romano, Assessore al Patrimonio e Fondazioni di Pomigliano d'Arco, Marianna Manna, Assessore al Lavoro e Commercio di Pomigliano d'Arco e Maria Rosaria Toscano, Assessore all'Ambiente di Pomigliano d'Arco.