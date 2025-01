Thesocialpost.it - Liborio trovato morto in strada nel Trapanese, si costituisce l’omicida: “Non ricordo nulla, ero ubriaco”

Svolta nell’omicidio diComo, il 53ennesenza vita la sera di giovedì 16 gennaio nel popolare rione di San Giuliano a Erice, in provincia di Trapani. Oggi, venerdì 17 gennaio, un uomo di 39 anni si è costituito alla polizia, confessando di essere l’autore del delitto.Il sospettato è Carmelo Alogna, il quale si è presentato agli agenti di Trapani, sostenendo di non ricordaredell’accaduto a causa dell’ubriachezza.Como, ex pizzaiolo e ora muratore, era un uomo senza precedenti penali. Il suo corpo presenta ferite sia al petto che alla testa, e l’autorità giudiziaria ha ordinato un’autopsia.Le indagini condotte dalla Squadra mobile hanno ricostruito che ieri sera i due si erano incontrati in un locale vicino al luogo del ritrovamento e che potrebbero aver avuto un acceso confronto, che è poi sfociato nella violenza.