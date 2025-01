Panorama.it - La moda secondo David Lynch

, maestro dell’enigma cinematografico e poeta del surreale, ha saputo trasporre la sua estetica inconfondibile anche nel mondo della. Come un demiurgo,ha utilizzato questo linguaggio per amplificare la sua visione artistica, mescolando dimensioni parallele e unendo arte, design e psicologia. Ogni progetto legato allaha rappresentato un capitolo del suo universo, dove il confine tra sogno e realtà si dissolve, trasformando l’abito in un veicolo narrativo capace di evocare emozioni profonde e sfuggenti.Uno dei momenti più celebri del legame trae laè la collaborazione con Christian Louboutin per la mostra Fetish (2007). Qui, scarpe e immagini si fondevano in un’atmosfera che sfidava la percezione comune del desiderio.ha fotografato calzature scultoree – alte, provocatorie e volutamente disfunzionali – come oggetti di una narrazione visiva che esplora il potere, la sensualità e la dominazione.