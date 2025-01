Panorama.it - Giubileo: un’occasione per ricucire la cristianità

Più che i temi sociali e civili, più che le strategie di politica globale, più che gli appelli contro le guerre che dilaniano il pianeta. In questodella Speranza, Papa Francesco dovrebbe rivolgersi soprattutto ai propri fedeli. E prendersene cura.Cosa dobbiamo sperare per ilche si è aperto da poco? No, non intendo il numero di pellegrini che verranno o le opere pubbliche da finire. E non intendo nemmeno gli effetti dei messaggi papali dedicati alla «martoriata Ucraina» e in Medio Oriente, con la solita, inascoltata invocazione alla pace e alla fine di ogni conflitto perché «ogni guerra è una sconfitta». No, intendo qualcosa che attiene direttamente al significato pastorale e religioso del, alla missione della Chiesa e del Papato rispetto ai cristiani.Il discorso slitta sempre su temi civili e sociali, dalle guerre all’immigrazione, dalle minoranze lgtbq+ all’emancipazione della donna, dai rapporti con l’America di Trump a quelli con il mondo islamico o la Cina.