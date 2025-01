Quotidiano.net - Eleganza Ernestomeda. L’allure del marrone per scaldare la cucina

Leggi su Quotidiano.net

Ogni anno, Pantone, autorità mondiale nel campo del colore industriale, annuncia la tonalità che caratterizzerà i successivi dodici mesi, provando a “catturare” lo spirito del tempo. Il 2025 sarà l’anno del Mocha Mousse, una morbida sfumatura di, elegante e accogliente allo stesso tempo. La calda nuance racchiude in sé suggestioni di comfort che non solo richiamano alla mente le note fragranti del cacao, del cioccolato e del caffè, ma rimandano in modo chiaro alla ricchezza della terra: utilizzato nell’ambiente, ilè in grado di dare vita a un design elegante e, al contempo, confortevole e accogliente.annovera tra i colori in cui sono disponibili le sue numerose finiture diverse tonalità di. I modelli disono resi così suggestivi e raffinati proprio dal calore delche, sapientemente accostato a proposte materiche e abbinamenti cromatici eterogenei, è in grado di donare un’allure unica e affascinante all’ambiente