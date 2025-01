Quifinanza.it - Di quanto aumentano le bollette nel 2025: la simulazione con i nuovi prezzi di gas e luce

Nel, una famiglia tipo dovrà fare i conti con un aumento significativo delledi gas ed energia elettrica. Secondo le previsioni di Facile.it, sono previsti rincari fino al 14% in più in rispetto al 2024, con un impatto economico che si tradurrebbe in un incremento di circa 350 euro in un anno, portando così la spesa annuale oltre i 2.930 euro.Questo rincaro è determinato principalmente dall’aumento dei costi delle materie prime, in particolare il gas naturale e l’energia elettrica.PerchélenelLe previsioni sugli aumenti delleper ilsono di fatto una conseguenza delle stime di crescita deidelle materie prime, che evidenziano un aumento significativo dei costi di gas ed energia elettrica.Il principale fattore di rincaro per l’elettricità sarà l’incremento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è destinato a crescere del 30%, passando da 0,11 €/kWh nel 2024 a 0,14 €/kWh nel