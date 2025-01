Cosa ha detto prima di sbattergli la porta in faccia Grande Fratello Helena choc con Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non c’è tregua: anche se eliminata definitivamente dalPrestes continua a far parlare di sé. Come anticipato nei giorni successivi alla sua clamorosa uscita di scena, la puntata di giovedì 16 gennaio si è aperta con il suo ritorno.in studio, come aveva promesso Alfonso Signorini, e poi in casa per un confronto diretto conSpolverato che si è poi trasformato in un duro scontro.ha esordito dicendo ache con lei ha sempre giocato e con Shaila si sta comndo allo stesso modo. Per lei il modello sarebbe innamorato solamente di se stesso e ad oggi non vedrebbe più nulla di bello in lui, come aveva semprenei mesi passati. Ricordiamo infatti che tra i due c’era un feeling speciale i primi tempi.Leggi anche: “Te l’abbiamo fatta!”.