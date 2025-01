Dailymilan.it - CLAMOROSO – Calciomercato Milan, pazza idea Joao Felix: è lui l’alternativa di Zlatan Ibrahimovic a Rashford

è l’ultimo nome accostato alin questa sessione diha abbandonato la pista.Ildeve dare prova di maturità, dopo la Supercoppa Italiana vinta è arrivato un pareggio contro il Cagliari e una vittoria all’ultimo respiro contro il Como. Sergio Conceicao ritroverà la Juventus id suo figlio Chico, la super classica del calcio italiano dovrà dire chi tra bianconeri e rossoneri (senza dimenticare la Lazio) ha le carte in regola per puntare al quarto posto. Anche perché i primi 3 (Napoli, Inter e Atalanta) sembrano già abbastanza delineati e irraggiungibili dalle altre.La dirigenza rossonera sta cercando un attaccante da inserire in rosa, l’ultimo nome (in ordine cronologico) accostato al Diavolo è quello di. L’attaccante del Chelsea guadagna 5,7 milioni di euro a stagione invece dei 13 di Marcus, inoltre l’arrivo del portoghese non escluderebbe (per la vicenda dei giocatori britannici provenienti dall’estero) l’arrivo di Kyle Walker.