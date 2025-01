Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Ho paura che a Napoli si possa generare l’effetto Savoldi”

Su CRC, radio partner della SSC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto: Hoche asi“Io hoche asi. Che cosa è, poco conosciuto per chi non ha vissuto gli anni 70 e ilmeraviglioso e non vincente di Luis Vinicio? Io sto qui anche per aiutarvi a capire la storia da cui possiamo trarre degli insegnamenti. Chi nega la storia è una bestia. L’uomo e la bestia si distinguono soprattutto per la memoria storica. La storia è fondamentale per non ripetere gli stessi errori.: ildi Vinicio aveva cominciato la sua epopea .