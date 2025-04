The Couple Irma Testa in lacrime con la madre | “Dicono che sono un’atleta imperfetta per la mia omosessualità”

Couple in onda lunedì 14 aprile racconta la storia di Lucia e Irma Testa. Prima di riabbracciare la madre Anna, le due sorelle raccontano i sacrifici fatti nella vita e l'amore per le rispettive compagne. La pugile Irma rivela: "Le fuori dal mondo dello sport hanno pregiudizi verso un atleta omosessuale, che non viene visto come un eroe, ma come un'imperfezione". Leggi su Fanpage.it La puntata di Thein onda lunedì 14 aprile racconta la storia di Lucia e. Prima di riabbracciare laAnna, le due sorelle raccontano i sacrifici fatti nella vita e l'amore per le rispettive compagne. La pugilerivela: "Le fuori dal mondo dello sport hanno pregiudizi verso un atleta omosessuale, che non viene visto come un eroe, ma come un'imperfezione".

