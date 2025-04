L’attico di Chiara Ferragni a Milano non è in vendita arriva la smentita

Chiara Ferragni a Milano? "Non è in vendita". Parola del suo ufficio stampa, che ha smentito così le notizie di stampa secondo cui l'imprenditrice digitale avrebbe messo sul mercato il superattico milanese acquistato quando era ancora sposata con Fedez. "In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la .L'articolo L’attico di Chiara Ferragni a Milano non è in vendita, arriva la smentita proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – L'attico di? "Non è in". Parola del suo ufficio stampa, che ha smentito così le notizie di stampa secondo cui l'imprenditrice digitale avrebbe messo sul mercato il superattico milanese acquistato quando era ancora sposata con Fedez. "In qualità di ufficio stampa della Sig.rasi precisa che la .L'articolodinon è inlaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

