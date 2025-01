Inter-news.it - Buchanan via per… Correa? Intanto l’Inter ha preso un 2008 – TS

Leggi su Inter-news.it

In casa Inter si lavora sul mercato. Il futuro di Tajonè da valutare e potrebbe anche coinvolgere, chiusa l’operazione per un sedicenne.IPOTESI – Pochi minuti fin qui perin stagione. Il laterale canadese, rientrato solamente a fine novembre, dopo la frattura della tibia in estate non sta giocando un granché al, mettendo a referto appena 135?, tra cui una partita da titolare contro l’Udinese in Coppa Italia. Arrivato lo scorso gennaio dal Bruges, il ragazzo non è mai riuscito ad imporsi seriamente, anche perché chiuso da Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra., scrive Tuttosport, sta valutando una sua possibile cessione in prestito per farlo giocare di più. Occhio alla Roma di Claudio Ranieri, alla ricerca di un esterno di fascia.