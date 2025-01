Sport.quotidiano.net - Basket dr1. I Tigers trionfano nel derby con Riccione. Il Tiberius sbanca Imola con autorevolezza

Super vittoria dei Villanovaneldi Dr1 con. La squadra di coach Miriello ha condotto per tutto l’incontro davanti a una bella cornice di pubblico ed è passato dal +12 di fine 1° quarto (26-14) all’abbondante +26 di metà gara (57-31). Di lì in poi isono andati sul velluto, pur seè stata brava ad accorciare nel quarto periodo fino al 93-81 conclusivo. In casaben oltre il ventello Vandi (25) e Zannoni (24). Per25 di Russu e 18 di Rosario Cruz. Vince anche il, checon(59-72) e si lancia ancora di più nella corsa al quinto posto, l’ultimo utile per i playoff. Top scorer dell’incontro Gamberini e Mulazzani, entrambi a 15. La Dr1 riprende già oggi, conche ospitaalle 21. Domani alle 18 ilaccoglierà alla Sforza il Gaetano Scirea Bertinoro, mentre i Villanovaviaggeranno verso Cesena (21).