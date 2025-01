Panorama.it - Basilicata, dopo quattro mesi le nevicate cancellano la crisi idrica

C'è voluta la neve per mettere la parola “fine” adi razionamento idrico.da incubo che hanno visto 29 comuni dellafar fronte con quotidiane interruzioni dell’erogazione dell’acqua.140mila anime che hanno dovuto subire la privazione di un bene di primaria importanza come l’acqua, in alcuni comuni anche durante le feste.Fortunatamente, le abbondantiche hanno coinvolto la Lucania nei giorni scorsi hanno fatto alzare notevolmente il livello del bacino della Camastra, la principale fonte di approvvigionamento delle 29 comunità lucane sconvolte dai razionamenti.L’ufficialità della notizia è arrivata nella giornata di ieri, a darla è stato il Governatore della Regione, nonché commissario all’emergenza, Vito Bardi: “Grazie alle recenti precipitazioni è stato raggiungimento un livello di oltre 4 milioni cubi d’acqua all’interno della Camastra, questo ci consente di tornare a fornire acqua come prima, non utilizzando più il fiume Basento.