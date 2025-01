Bergamonews.it - Atalanta-Napoli “ultimatum” scudetto? I partenopei progettano la fuga. E l’Inter…

Bergamo. Non c’è dubbio che parlare di “” per loquando siamo poco dopo il giro di boa del campionato sia decisamente prematuro, ma una cosa è certa:potrebbe davvero cambiare gli equilibri, soprattutto in caso di una vittoria dei.D’altronde lo scenario di classifica è chiaro: Antonio Conte e la sua squadra arrivano al match con 47 punti in 20 partite, lo stesso numero di gare giocate dalla Dea, che però di punti ne ha 43, 4 in meno. Ovvero: anche con una vittoria, i bergamaschi non potrebbero riuscire nel sorpasso. Dettagli.La vera svolta potrebbe arrivare in caso opposto, con una vittoria ospite: il divario diventerebbe di 7 lunghezze, con un’iniezione di fiducia non indifferente per una squadra che ha sì appena perso Kvaratskhelia, finito al Paris Saint-Germain in cambio di una settantina di milioni, ma attende anche nuovi rinforzi proprio nel reparto offensivo.