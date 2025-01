Ilgiorno.it - Ambulatorio fuori uso per l’incidente. Visite garantite

Medico rimasto senza l’della frazione dopo lo schianto di un trattore: "rà lo stesso, ma in paese". Lo garantisce Severino Serafini, primo cittadino di Massalengo, per rassicurare i pazienti del dottore di medicina generale Dario Patrini che, dopostradale avvenuto alle 16 di mercoledì, si è trovato senza l’della frazione Motta Vigana: "Riceverà nell’di via Di Vittorio, non più nella frazione, fino a nuova comunicazione, perché l’edificio è stato dichiarato inagibile e messo parzialmente in sicurezza, in attesa di nuove veridiche e interventi", continua. L’immobile è rimasto danneggiato dopo lo scontro tra una vettura e un trattore, finito contro la vetrata dell’, lungo la strada provinciale 23 (tratto comunale di via San Colombano ndr) di Motta Vigana.