Quotidiano.net - WhatsApp: tutte le novità che cambieranno il nostro modo di chattare

Leggi su Quotidiano.net

non smette mai di evolversi, e anche nel 2025 sono tante leche l'app di messaggistica ha introdotto per migliorare l'esperienza degli utenti. Da nuove opzioni per personalizzare le chat a strumenti avanzati per la privacy, queste modifiche rispondono alle esigenze di un mondo sempre più connesso e alla ricerca di nuove modalità per comunicare inpratico e sicuro. Editing dei messaggi: una funzione attesa da tempo Una dellepiù attese dagli utenti è finalmente realtà: la possibilità di modificare i messaggi inviati. A partire da gennaio 2025,consente di correggere i testi inviati, proprio come già avviene su altre piattaforme. Questa funzione si attiva tenendo premuto il messaggio che si desidera modificare, quindi si seleziona l’opzione "Modifica". I messaggi possono essere modificati entro un'ora dall'invio, ma non sarà visibile a chi riceve il messaggio che è stato cambiato, garantendo una comunicazione più fluida senza la paura di errori imbarazzanti.