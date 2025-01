Justcalcio.com - “Wanda Nara non ha aiutato Mauro Icardi e lo ha controllato totalmente a livello psicologico”

2025-01-16 10:25:00 Il web è in trepidazione:Andrea Ranocchiaex capitano della Interè stato molto duro con il ruolo diin esso Podcast Calcio Selvaggio.L’ex calciatore italiano, 36 anni, che Ha giocato nell’Inter dal 2011 al 2022 e ha giocato 21 presenze con l’Italiaha detto che “lo spogliatoio di una squadra di Serie A non è come gli amici al bar. Gli interessi e le pressioni sono enormi, e ogni giocatore è fatti suoi. Dopo l’allenamento, alle due del pomeriggio tutti si va a casa e fino al il giorno dopo non sai nulla dei tuoi compagni di classe su quello che fanno o non fanno.Con tutto il rispetto, le mogli sbagliano sempre quando parlano di spogliatoi. Lo spogliatoio è sacroAndrea RanocchiaRanocchia fu molto critico nei confronti dell’atteggiamento di, all’epoca moglie e rappresentante del compagno, che accusato di fuga di notizie dall’interno dello spogliatoio nerazzurro: “Conè successo davvero tutto.