VERSO TERAMO Il Castelfidardo recupera Braconi ma dovrà fare a meno di Imbriola

Nelper uno che rientra un altro che esce. Domenica, a, tornerà a disposizione di mister Marco Giuliodori Lorenzoscontato il turno di squalifica contro l’Isernia, ma non ci sarà Vincenzo, fermato dal giudice sportivo per una gara per recidività in ammonizione (a proposito di squalifiche nell’Isernia, invece, reduce dalla sconfitta di domenica ae che fra tre giorni sarà di scena di nuovo a Senigallia, non ci sarà il vice allenatore Alessandro Nasini, squalificato per una gara "per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria"). Giuliodori quindi non potrà contare ancora sulla formazione tipo, visto chedell’esperto centrale difensivo nella difficile trasferta in terra abruzzese, contro una formazione che staziona in zona playoff, terza assieme al Chieti.