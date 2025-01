Liberoquotidiano.it - Tutte prese, "non è un lavoro per uomini": clamoroso in Friuli, la carica delle donne saldatrici

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ma chi l'ha detto che è unda maschi? Chiedetelo a Chiara (24 anni) oppure a Martina (21) o a Jessica (30) o a Tiziana (53) o a Sonia (44): fare la saldatrice è un gioco da ragazze. Guardale lì, queste cinqueudinesi (abitanoin città o nei paesini dell'hinterland), con la maschera autoscurante e la tuta verde smeraldo della Pilosio, coi guantoni e il sorriso sulle labbra che non manca mai. Tenaci, risolute, allegre. Una carriera in pasticceria? Ma per favore: in fabbrica va molto meglio, sgobbi di meno (zero alzatacce la mattina presto, liberi tutti i fine settimana) e guadagni di più (controllare la busta paga per rendersene conto). Da metterci la firma. La Pilosio, un'azienda di Tavagnacco, appunto in provincia di Udine, inVenezia Giulia, che si occupa di produzione di ponteggi e casseformi, ha scommesso su di loro: e ha fatto jackpot.