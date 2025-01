Amica.it - Sotto forma di completo pull e gonna, è il look caldo ed elegante da sfoggiare adesso

Può un outfit molto invernale essere in grado di anticipare la primavera e al tempo stesso non perdere la propria credibilità? Assolutamente. Come dimostra la combinazione che prendiamo in esame oggi ovvero quella composta dadi maglia. Niente di rivoluzionario, certo, ma se indossato tenendo conto di alcuni dettagli di styling il risultato sarà tutt’altro che banale. A cominciare appunto dal colore scelto, che, in questo caso, si tratta di una delle nuance più di tendenza della prossima bella stagione.Poi occorre giocare col la silhouette e le linee morbide della maglia. E, infine, aggiungere gli accessori giusti, quelli capaci di arricchire ilsenza adombrarlo, bensì esaltandolo o rendendolo ancora più speciale.