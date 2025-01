Lapresse.it - Separazione delle carriere: primo sì della Camera alla riforma, opposizione divisa

sì dell’Auladei magistrati. Il via libera di Montecitorio è arrivato con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti al disegno di legge costituzionale. Il centrodestra ha votato in modo compatto il provvedimento, salutandone l’approvazione con un lungo applauso. Divise le opposizioni: contrari Pd, M5S e Avs; favorevoli Azione e Più Europa; astenuta Italia viva. Laandrà ora in Senato per la seconda lettura. Trattandosi di un disegno di legge costituzionale servirà, dopo tre mesi, un nuovo passaggio a Montecitorio e a palazzo Madama prima dell’approvazione definitiva.FI: “Oggi scriviamo storia e realizziamo sogno Berlusconi”“Oggi andiamo a scrivere la storia e a realizzare il sogno del presidente Berlusconi a tutela di tutti i cittadini.