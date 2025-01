Lanotiziagiornale.it - “Salvini inadeguato al suo ruolo. È ora che Meloni intervenga”: parla il vice capogruppo M5S alla Camera, Santillo

Ogni giorno, per chi viaggia, ha la sua pena. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, sembra trovare tempo per tutto tranne che per occuparsi di trasporti. Al question time di ieri sul tracollo del sistema ferroviario ha risposto il collega Luca Ciriani. Che ha annunciato a breve, ma non è dato sapere quando, un’informativa di. AgostinoM5S, che ne pensa?“Abbiamo richiesto l’informativa ieri mattina in ufficio di presidenza dei capigruppo e c’ero io. Abbiamo rilanciato la richiesta che proveniva dall’Aula. Sembra assurdo che il ministroabbia il tempo di fare tutto tranne che venire inmento per spiegare il motivo per cui l’Italia è nel totale caos del servizio ferroviario. A volte la colpa è di un chiodo, a volte si arriva a dire che la frequenza dei treni è troppo elevata o che ci sono troppi lavori, ma i lavori vanno organizzati e le frequenze dei treni vanno garantite per i pendolari che devono affrontare ogni giorno spostamenti.