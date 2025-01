Romadailynews.it - Roma: Meleo-Rosati (M5s), sicurezza stradale precaria in IV Municipio, intervenga Campidoglio

Leggi su Romadailynews.it

Lacapitolina “e’ sempre piu’e carente; riprova ne sono gli accadimenti di queste ultime ore in zona Colli Aniene, dove nel tardo pomeriggio dello scorso martedi’ un adolescente e’ stato investito sulle strisce pedonali in viale Bardanzelllu davanti al Green Bar e si trova al momento in ospedale con multiple fratture”. Cosi’ in una nota congiunta la capogruppo indel M5s Lindae il capogruppo del M5s in IVStefano. E’ solo “l’ultima brutta vicenda di cio’ che da mesi accade nel quartiere, dove viali larghi e senza nessun tipo di dissuasore permettono alle automobili di percorrere le strade a una velocita’ spesso eccessiva. Eppure la pericolosita’ del trattodove e’ stato investito il ragazzo era stata segnalata alIV attraverso una petizione protocollata firmata da circa quattrocento persone che chiedeva l’istallazione di un semaforo a chiamata per mitigare il problema.