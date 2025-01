Ilrestodelcarlino.it - Riflettori su film e documentari. Laboratorio gratis per gli autori

Al via la selezione per partecipare a "What’s Up Doc!", un percorso formativo gratuito per glidi. Nove saranno i progetti diche verranno scelti e che permetteranno aglidi prendere parte al. Sono ammessi al bando progetti audiovisivi didi ogni genere e durata, la cui titolarità sia in capo all’autore o autrice, o ceduti ad una casa di produzione. Ideato e coordinato dall’autore diDamiano Giacomelli (nella foto) e dallo sceneggiatore Claudio Balboni, del centro di formazione Officine Mattòli di Tolentino, "What’s Up Doc!" si inserisce nell’ambito del progetto Sviluppo Cinema, con il sostegno di Piceni Artforjob, il finanziamento dell’Unione europea - Next Generation Eu e il patrocinio di Fondazione Marche Cultura. "È per noi stimolante lanciare un percorso collettivo sul cinemao, da sempre presidio di sperimentazione e libertà creativa – afferma Giacomelli –.