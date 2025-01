Ilfattoquotidiano.it - Pizza all’ananas a 118 euro in pronta consegna: sul Web si scatena la polemica. Il ristoratore mette le mani avanti: “O la ami o la odi”. Operazione di marketing?

“L’ananas sulla: la ami o la odi? Noi non ne siamo così entusiasti, ma se tu lo sei, la trovi perché è nel nostro menu Deliveroo a 100 sterline (118, ndr)”. Con queste poche parole la pizzeria “La Lupa” di Norwich, nel Regno Unito, ha deciso di sfidare la tradizione dellae le sue regole auree.Nei decenni ha sempre suscitato dibattiti, ilarità e reazioni controverse la, stavolta però ad accendere gli animi dei commentatori è la cifra esorbitante per una “prelibatezza” che dovrebbe costare, in media, al massimo 8-9e non certamente 118. Ma non è stata una svista del ristorante, il prezzo è proprio quello. Però c’è da dire che il gestore ha deciso di venire incontro ai propri clienti offrendo uno sconto del 20% per chi ordina lail giovedì.