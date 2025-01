Linkiesta.it - Per capire cosa mangeremo nel 2050, occorre considerare chi e come produrrà il nostro cibo

L’annata olearia 2024 lancia un campanello d’allarme: nella Valle del Belice, a Castelvetrano, la produzione di olive è calata del sessanta per cento a causa del caldo eccessivo e della siccità. Pasquale Bonsignore, che con Incuso Lab sta provando a ridisegnare nuovi processi produttivi comunitari nel cuore della Sicilia, avverte che lo stress delle piante potrebbe compromettere anche il raccolto del 2025. Questo scenario non solo minaccia un pilastro della dieta mediterraneal’olio extravergine, ma ci obbliga a riflettere sul futuro dell’alimentazione.Pernelchi eil. Il cambiamento climatico ha già impatti devastanti sull’agricoltura, ma anche l’evoluzione demografica giocherà un ruolo decisivo. Alessandra De Rose, docente all’Università La Sapienza e autrice di un saggio per l’ebook “” (a cura dell’Osservatorio Cirfood District), sottolinea che la popolazione mondiale raggiungerà i dieci miliardi entro il, mentre in Italia aumenteranno famiglie monogenitoriali e anziani, con un cambiamento delle abitudini alimentari.