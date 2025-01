Ilgiorno.it - Non luoghi del Sud Milano. Fra alberghi fantasmi e capannoni industriali

, vecchie cascine e-fantasma: sono questi i non-del Sud-Est Milanese, aree dismesse in attesa di un rilancio. Siti un tempo in attività, oggi ridotti a spazi spettrali, diventati talvolta anche rifugio di senzatetto, o crocevia dello spaccio di droga. Spicchi di territorio, il cui recupero dovrà necessariamente passare attraverso una sinergia tra le proprietà e gli enti locali. L’ex cartiera Fabriano di Peschiera Borromeo è un’area industriale estesa per 70mila metri quadrati lungo via Liberazione, nel controviale della Paullese, a poca distanza dalla frazione di Bellaria. Al suo interno,, uffici e casa del custode. Il luogo, in disuso da 15 anni, porta i segni di una serie d’incursioni: forzature sulla recinzione esterna, graffiti, vetri in frantumi, resti di bivacchi e giacigli improvvisati.