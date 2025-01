Lutto nel mondo del calcio locale per la scomparsa di Fabrizio Bicio Roma storico magazziniere del Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Ile l’intera comunità del capoluogo pontino piangono la perdita di, figura storica e amatissima delsportivo cittadino. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla squadra nerazzurra, trasformando la passione per ilin una vera e propria missione.Una Vita Dedicata alPer, ilnon era soltanto una squadra del cuore, ma un’autentica ragione di vita. Prima come tifoso instancabile, poi comeimpeccabile della prima squadra, ha lasciato un segno indelebile nel club. La sua professionalità e la dedizione nel gestire lo spogliatoio erano riconosciute ben oltre i confini locali, tanto che club prestigiosi di Serie A avevano tentato di ingaggiarlo per la sua straordinaria capacità organizzativa.