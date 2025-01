Lopinionista.it - Lotta al traffico di stupefacenti, arrestato corriere della droga a Firenze

Operazione condotta dai militari del Comando Provinciale GdF, in collaborazione con il personalePolizia Stradale– I militari del Comando ProvincialeGuardia di Finanza, in collaborazione con il personalePolizia Stradale del capoluogo toscano, nell’ambito di un’attività congiunta che viene svolta periodicamente nei pressi degli svincoli autostradaliprovincia die finalizzata al contrasto deldi sostanze, hanno tratto in arresto, nei giorni scorsi, unche stava trasportando 3,5 kg. di cocaina.Il soggetto, un uomo di etnia marocchina che vanta precedenti di polizia per reati legati agli, è stato individuato tra le centinaia di persone che quotidianamente transitano in uscita al casello autostradale di Calenzano.