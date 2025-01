Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: partono gli ottavi di finale maschili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 DNF per Raffort, a terra. Al prossimo turno Melvin Tchiknavorian(FRA) e Johannes Aujesky (AUT).12.40 Melvin Tchiknavorian(FRA), Kristofor Mahler (CAN), Johannes Aujesky (AUT) e Nicholas Raffort (FRA) al cancelletto. Siamo a metà programma degli.12.39 Perde velocità dopo un buon avvio Zuech e chiude al quarto posto. Out l’azzurro. Ai quarti Baur e Sugai.12.37 Si prosegue con la terza batteria che vede protagonista l’azzurro Dominik Zuech. Si giocherà le sue chance d’accesso ai quarti contro i due svizzeri Baur e Detraz. Completa il quadro il giapponese Ryo Sugai.12.36 Yanick c’è e vola ai quarti! Passa alle spalle del canadese Kevin Drury. Bravo Gunsch.12.34 Seconda run: tocca al nostro Yanick Gunsch. Insieme all’azzurro pronti i due austriaci Danksagmueller e Takats.