Ilrestodelcarlino.it - La ripetizione per dilatare lo spazio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Che cosa avrei potuto fare qui a Casa Morandi?": da questa domanda è partita la riflessione di Alessandra Spranzi per arrivare all’idea della mostra ’Il quale cerca solamente la sua bellezza, nel modo qui descritto’ che dal 18 gennaio al 16 mette la storica abitazione di famiglia in via Fondazza 36, sulla mappa di Art City. È chiaro che qualsiasi artista parte da una semplice domanda, ma la risposta che l’artista milanese si è data è consapevole piena di humor, sottolineando bene anche l’ansia da prestazione che si può avere mettendo piede nel mondo del maestro bolognese. "Sono arrivata al pensiero – racconta Spranzi – che Morandi non mi avrebbe mai invitata a casa sua perché non avrebbe mai invitato nessuno, e men che meno a confrontarmi con lui. Ecco una delle ragioni della difficoltà a pensare a un progetto qui".