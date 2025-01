Agi.it - La rinascita dei dischi in vinile nel cuore di Trastevere

AGI - Si svolgerà a Roma domenica 19 gennaio 2025 il ‘Vinyl District Sunday' organizzato da STUDIO 33 in collaborazione con SEEDSTUDIOANDRECORDS. Nei locali diin via della Paglia 33, dalle 11 alle 19, saranno ospitati IL MANGIARECORDS e GORILLA BLU, due centri di cultura musicale del quartiere, ognuno nel suo specifico campo di elezione, ognuno con una peculiare attitudine, riconosciuta e apprezzata dagli avventori del quartiere. Si alterneranno selezioni musicali di Luca Collepiccolo, Francesco Argento aka Frankie45 e Futureslowdubdisco aka Francesco Colagrande e Simone Ticconi. Dalle 16 alle 17 un talk and listen con Pierpaolo De Sanctis founder della label Fourflies Records dedita alla ricerca nel campo delle colonne sonore. Interverranno addetti ai lavori, giornalisti e collezionisti; ascolteremo e potremo acquistarerari e audiophile, ma anche gemme nascoste e sconosciute, figlie di anni di ‘crate digging' e ascolti compulsivi, ascoltando suoni in maniera “hi-end”, nel solco estetico di Studio 33.