Keu verso le bonifiche | Entro settembre

PONTEDERASul tema dellenei siti coinvolti dallo scandalo Keu - dove il materiale contaminato è stato rinvenuto, spesso smaltito illegalmente - da quando si apprende Monia Monni assessore regionale all’ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civileha fatto il punto su tre interventi prioritari risponendo all’interrogazione della consigliera Elena Meini (Lega) sulle relazioni della commissione regionale di inchiesta Keu e sugli sviluppi collegati: l’impianto Le Rose Srl di Bucine (Arezzo), quello di Pontedera (Pisa) e la strada regionale 429 tra Empoli e Castelfiorentino. La Regione ha stanziato complessivamente 15 milioni di euro per queste aree. Per Bucine, ha spiegato Monni, è stato necessario estendere le indagini alle aree limitrofe. A Pontedera, Arpat non ha rilevato contaminazioni ambientali, "ma sono presenti cumuli di rifiuti per i quali è stato concordato un piano operativo di rimozione che si concluderà2025".