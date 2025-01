Oasport.it - Jorge Martin verso la nuova stagione: “Voglio vincere con l’Aprilia. Non ho avuto dubbi sul numero 1 sulla moto”

Leggi su Oasport.it

È stata ufficialmente presentata laRS-GP25, lache avranno tra le mani i due piloti del team Aprilia nel MondialeGP 2025. La scuderia di Borgo Panigale si prepara per unada protagonista. Dal duo spagnolo composto da Aleix Espargarò e Maverick Vinales si è passati al campione del mondoe Marco Bezzecchi.In poche parole tanta attesa che, tuttavia, andrà di pari passo con la pressione. Quando inserisci il campione del mondo in carica nella tua line-up l’asticella si alza immediatamente, come avere tra le tue fila un pilota italiano come Marco Bezzecchi. La Casa di Noale confida di avere prodotto unache possa insidiare la Ducati che, oggettivamente, partirà ancora chiaramente con i galloni di favorita.ha raccontato le sue sensazioni nel corso della presentazione della: “Sono felicissimo di questasfida:con Aprilia.