I Simpson non hanno predetto gli incendi di Los Angeles

Circolano dei video con i quali si sostiene che iavrebberoglidi Los. Una delle clip è stata generata con l’AI, dunque falsa in partenza. In un altro video si vede il fuoco avanzare verso la città, la famigliache apre la porta trovandosi di fronte una Springfield devastata dalle fiamme e infine la celebre scritta della città distrutta dal fuoco. L’intera scena risulta essere artefatta e manipolata.Per chi ha frettaCircolano due video, uno generato con l’AI e un altro montato con diverse puntate non collegabili tra di loro.La clip con le puntate riprende episodi di diverse stagioni passate che non parlano mai di Los.AnalisiLa narrazione circola via Facebook condividendo un video tratto da Youtube:Si tratta di un video short pubblicato su Youtube contenente, oltre alle immagini del cartone animato, anche scene false associate aglidi Loscome la scritta “Hollywood” in fiamme (ne parliamo qui).