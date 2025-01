Quotidiano.net - Giulia Salemi ha partorito: è nato il piccolo Kian

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 –, influencer e volto noto della televisione italiana, è diventata mamma. Il 17 gennaio 2025, l’annuncio della nascita delha emozioi fan, che seguono da anni la storia d’amore trae Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata sotto i riflettori del reality show Grande Fratello Vip, ha condiviso la notizia sui social con messaggi pieni di amore e gratitudine. L’annuncio sui social Laha scelto Instagram per comunicare l’arrivo del suo primogenito, condividendo una foto di famiglia che mostra lei e Pierpaolo Pretelli con ilin braccio. L'influencer ha raccolto in poche ore migliaia di commenti di auguri da parte dei fan e di amici del mondo dello spettacolo. Il significato del nomeIl nome scelto per ilha subito catturato l’attenzione dei fan.