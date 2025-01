Tpi.it - Da Bianca Balti a Mahmood, Carlo Conti svela i co-conduttori di Sanremo 2025: tutti i nomi sera per sera

i co-diperDapassando per Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini: sono alcuni deidei co-del Festival dirivelati danel corso del Tg1 in onda alle 20.30 nellata di mercoledì 15 gennaio.La primata, al via martedì 11 febbraio, vedràsalire sul palco dell’Ariston da solo a meno che, così come dichiarato dal conduttore, “non riesca a convincere due amici storici”. Ipiù gettonati, in tal senso, sono quelli di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello anche se non si escludono sorprese.Al Tg1 il presentatore e direttore artistico, #, annuncia in diretta i co-di ##Tg1 pic.twitter.com/8dJWw9EQTl— Tg1 (@Tg1Rai) January 15,Mercoledì 12 febbraio, quando andrà in scena la secondata del Festival,sarà accompagnato da, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.